Causa Ischgl: Tiroler Behörden sollen Ministeriums-Erlass missachtet haben

Kritik

Indes nahmen am Samstag die Oppositionsparteien NEOS und Liste Fritz den profil-Bericht zum Anlass, scharfe Kritik an den politisch Verantwortlichen in Tirol zu üben. Die NEOS sahen sich in ihren „Vermutungen bestätigt“. „Der viel gelobte 'Tiroler Weg' ist gescheitert und steht für Vertuschung“, sagte Landessprecher Dominik Oberhofer in einer Aussendung. Klare Vorgaben aus Wien seien „einfach ignoriert“ worden. Die Liste Fritz ortete „dringenden Aufklärungsbedarf“ bei Landeshauptmann Günther Platter ( ÖVP).