Nach Deutschland und Schweiz: Weitere Lockerungen bei Grenzkontrollen

Innenminister Karl Nehammer ( ÖVP), Außenminister Alexander Schallenberg ( ÖVP) und Europaministerin Karoline Edtstadler ( ÖVP) seien dazu in laufender Abstimmung mit den Nachbarländern, hieß es in der Mitteilung des Innenministeriums weiter. Sofern "die epidemiologische Entwicklung das zulässt", könnten diese Grenzen am 15. Juni "als zweiter Schritt vollständig geöffnet werden".

"Unser Ziel ist so viel Freiheit wie möglich und so wenig Einschränkung wie nötig. Diese Erleichterungen schaffen ein Stück mehr Normalität für die Menschen im grenznahen Raum und erleichtern Pendlerinnen und Pendlern einen reibungsloseren Alltag", so Nehammer, Schallenberg und Edtstadler laut der Aussendung.

Somit bleiben nur noch die strengen Grenzkontrollen nach Italien und Slowenien aufrecht. Die Schweiz hat am Samstag neben den Grenzübergängen zu Österreich auch jene zu Deutschland geöffnet.