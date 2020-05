Als der Grenzverkehr wieder Fahrt aufnahm

Ärger mischt mit

Michaela Metzger, Wirtin des Gasthofs „Kaiser Karl“ einen Steinwurf von der Grenze auf österreichischer Seite entfernt, erkundigt sich bei den Polizisten, ob ihr Kellner zu Fuß über die Grenze darf, um bei den Vorbereitungen für die Wiedereröffnung am Freitag zu helfen.

Ja, er darf, allerdings ist der Grenzübertritt weiter nur für Pendler erlaubt.

Das wird streng gehandhabt und gilt auch für TV-Teams. So filmt ein ORF-Team am Mittwoch von österreichischer Seite die Grenze, auf der anderen Seite dreht ein ZDF-Team. Beide Gruppen bleiben brav auf ihrer Seite. Ab Freitag soll an den Grenzen nur mehr mittels Stichproben kontrolliert werden. Was das heißt, wissen die betroffenen Bürgermeister aber noch nicht . „Die Informationslage ist extrem dürftig“, sagt Wierer.

Auch sonst mischt sich in die Erleichterung um die Grenzöffnung auch einiges an Ärger. Der „Kaiser Karl“ hat die Zwangspause kreativ mit einem Lieferservice überbrückt. „Ich habe viele Kunden von drüben. Denen habe ich das Mittagessenunter dem Zaun durchgeschoben“, erzählt Metzger. Dass ab Freitag viele Deutsche wieder zum Mittagessen nach Großgmain kommen, glaubt sie nicht. Auch für die tatsächliche Grenzöffnung Mitte Juni ist Metzger noch skeptisch. „Das glaube ich erst, wenn ich es sehe“, sagt sie.