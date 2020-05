Grenzen gehen auf: Deutsche Gäste und das Meer in Sicht

"Das wird natürlich kein normaler Sommer.“

Margrethe Vestager, Vizepräsidentin der EU-Kommission, will nichts versprechen, was in Europa mitten in der Corona-Pandemie niemand halten kann – nämlich einen Sommerurlaub, wie ihn Millionen Europäer gewohnt sind. Doch angesichts in der EU sinkender Ansteckungszahlen und getroffener Gesundheits- und Hygienemaßnahmen soll nun dem Tourismus in Europa wieder auf die Beine geholfen werden.

Wandern in den Alpen oder doch ans Meer? Unmöglich wird es nicht sein, wenn man den Empfehlungen der EU-Kommission folgt, die gestern in Brüssel präsentiert wurden. Die Leitlinien sind Empfehlungen an die EU-Staaten und haben vor allem die Ziele: Grenzöffnungen, wiederbelebte Transportwege, Sicherheit am Urlaubsort.

Der KURIER beantwortet dazu die wichtigsten Fragen.