Coronavirus: Sieht so heuer unser Sommerurlaub im Süden aus?

Spanien

Die Regierung in Madrid dämpft verfrühte Euphorie und Erwartungen: Der Tourismus werde in Spanien nicht vor Jahresende in Gang kommen.

Die Regierung arbeitet derzeit an einem Zwei-Stufen-Plan zur Wiederaufnahme des Tourismus.

Viele Hotels sollen Mitte Mai wieder öffnen dürfen - unter strikten Auflagen und mit maximal 30 Prozent Belegung und nur für Einheimische.