Urlaub in Kroatien? Warum die Regierung bei Reisefreiheiten zögert

Beachtet wird auch die interne Reisefreiheit in den einzelnen Ländern: In Italien, in Spanien, in Frankreich dürfen sich nicht einmal die Staatsbürger ungehindert im eigenen Land bewegen.

Eine Rolle spielt auch das Verkehrsmittel: Kann man mit dem Auto hin, wo das Ansteckungsrisiko gering ist? Oder per Bahn? Oder nur fliegen, wo es die meisten Ansteckungsrisiken, etwa in überfüllten Abflughallen, gibt?

Ebenso wird ins Kalkül gezogen, auf wen die Österreicher in dem Urlaubsland treffen könnten: Auf Briten, wo das Virus noch grassiert? Auf Russen, wo die Infektionsraten erst in die Höhe schnellen? Die Frage der Kontakte zu Drittstaaten-Bewohnern stellt sich beispielsweise in Zusammenhang mit Kroatien oder Griechenland.

Im Kanzleramt wird betont, dass es nicht darum gehe, den Österreichern das Reisen zu untersagen, sondern dass die Entscheidung sehr auf die Zielländer ankomme. Spanien zum Beispiel hat für Einreisende Quarantänepflicht erlassen. Zu vielen Destinationen gibt es noch keinen Flugverkehr.

Am schnellsten wird der Alltag im kleinen Grenzverkehr wiederhergestellt sein.