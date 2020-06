Weltweit mehr als acht Millionen Infektionen; bis zu 200.000 Tote in den USA befürchtet

Die Schweizer Armee beendet ihren Corona-Assistenzdienst: Mit dem Infanteriebataillon 65 gibt am Dienstagabend in Walenstadt der letzte Verband in Bataillonsstärke die Aufgaben ab. Die Truppe hatte seit Ende Mai die Zollverwaltung an der Grenze zu Frankreich unterstützt.

Mit der Grenzöffnung ging am späten Sonntagabend für rund 630 Schweizer Soldaten und Kader der Einsatz „Corona 20“ zu Ende, teilte die Armee mit. Mit den am 16. März von der Schweizer Regierung (Bundesrat) verkündeten Grenzkontrollen hatten die Aufgaben der Zollverwaltung in kurzer Zeit und sehr stark zugenommen, so dass zur Unterstützung Truppen angefordert worden waren.