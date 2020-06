Corona katapultierte Hälfte der Menschen ins Home-Office

In der Krise besonders stark verunsichert sind laut AK die Jungen, Menschen mit Migrationshintergrund, Arbeitslose, atypische bzw. geringfügig Beschäftigte und Leiharbeiter. Diese Gruppen seien der Meinung, dass sie die Situation "härter trifft als andere". 80 Prozent glauben, dass sich der Arbeitsmarkt dauerhaft verändern wird. Existenzängste befallen fast die Hälfte (49 Prozent) der Arbeitslosen und 35 Prozent der Menschen in Kurzarbeit. 54 Prozent meinen, dass es auch wegen der aktuellen Lage schwierig werde, wieder einen neuen Arbeitsplatz zu bekommen.

Anstieg

Ende Mai waren laut Arbeitsmarktservice (AMS) 473.000 Menschen in Österreich arbeitslos - ein Anstieg um fast 70 Prozent gegenüber dem Vorjahresstichtag. Hinzu kamen 44.000 Jobsuchende in Schulungen sowie 1,1 Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Vor allem in der Gastronomie, im Tourismus sowie im Bau- und Verkehrswesen wurden massiv Arbeitsplätze abgebaut.