Deutscher R-Faktor bleibt auf Wert über "2"; Drillinge positiv getestet

In Italien sinkt die Zahl der auf Coronavirus zurückzuführende Todesfälle. 23 Menschen sind von Sonntag auf Montag an einer Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben - zuvor waren es 24 gewesen. Wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte, wurden 218 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet. Insgesamt sind 34.657 Menschen seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben.