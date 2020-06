Neue Regelungen für Indoor-Mannschafts- und Kontaktsport

Sportminister Werner Kogler hat am Wochenende bereits für Anfang Juli Lockerung für Mannschafts- und Kontaktsportarten im Freien angekündigt. Spätestens ab 1. September sollen diese Sportarten auch Indoor möglich sein - wenn eine Anwesenheitsliste geführt wird. Die entsprechenden Lockerungen sollen noch diese Woche verkündet werden, sagte Kogler am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag.

Auch Kampfsport soll wieder ausgeübt werden dürfen, sagte der Vizekanzler. Derzeit gebe es "intensive Verhandlungen mit dem Gesundheitsministerium und Bundeskanzleramt". Für die Verordnungen zuständig ist das Gesundheitsministerium, betonte Kogler. Dass Mannschafts- und Kontaktsportarten im Juli im Freien ausgeübt werden dürfen, dazu sei er "mehr als zuversichtlich".