Stolz und Abschreckung: Putin feiert größte Militärparade

Das Gedenken an die 27 Millionen Opfer der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg sei in Russland heilig, betont Putin auch an diesem sommerlichen Tag. "Wir sind unbesiegbar, wenn wir vereint sind", sagte er schon am Tag des Sieges am 9. Mai - damals noch im Regen. Da verzichtete er wegen der Corona-Pandemie noch auf große Feierlichkeiten. Nun – sieben Wochen später - sieht die Lage an der Corona-Front kaum besser aus. Trotzdem dreht sich in Russland seit Tagen alles um Ruhm und Ehre.