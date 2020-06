Coronavirus: Neue Studie soll Rückschlüsse auf Durchseuchungsrate bringen

In Reichenau a.d. Rax laufen an diesem Wochenende Corona-Antikörpertestungen. Die Ergebnisse sollen Rückschlüsse auf die Durchseuchungsrate in der Marktgemeinde im Bezirk Neunkirchen bringen, informierte Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Samstag. Ziel sei es zudem, die weltweite Forschung zu unterstützen.

Reichenau sei wegen der hohen Anzahl an Corona-Fällen für eine Antivirus-Studie ausgewählt worden, erläuterte die Landesrätin in einer Pressekonferenz. Sie betonte außerdem, dass es immer mehr Menschen gebe, "die asymptomatisch sind und am Coronavirus erkrankt sind".