Ab Morgen: Weitere Corona-Lockerungen in der Kirche

Weiter beschränkt bleibt aber die Teilnehmerzahl bei Trauungen und Firmungen, nämlich zunächst auf 100 Personen. Ab 1. Juli kann sie auf bis zu 250 Personen erhöht werden, jedoch unter der Voraussetzung zugewiesener und gekennzeichneter Sitzplätze. Ab 1. August sind dann Trauungen mit bis zu 500 Personen zulässig, wobei ab einer Teilnahme von über 250 Personen ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend ist. Auch müsse ein Covid-19-Präventionskonzept ausgearbeitet werden.

Firmungen können hinsichtlich der Teilnehmerzahl jetzt so wie Trauungen stattfinden, Taufen wie bisher schon ohne besondere Einschränkungen. Für Begräbnisse gelten am Friedhof und in Aufbahrungshallen die staatlichen Vorgaben.

In der Rahmenordnung der Bischofskonferenz ist festgehalten, dass es jeder Diözese frei stehe, "zusätzliche Regelungen diözesan oder bloß regional zu erlassen". Man sei zudem überzeugt, dass die Pfarrgemeinden und Verantwortlichen vor Ort die gottesdienstlichen Feiern mit "Umsicht ermöglichen werden".