Liesing: Mitarbeiterin brachte das Virus wohl ins Pflegeheim

Generell ist die Zahl der Infizierten in Pflegeheimen deutlich zurückgegangen. Eine Ausnahme stellt das nicht-städtische Pflegeheim in Wien-Liesing dar. Insgesamt neun CoV-Todesfälle waren dort in den letzten Tagen zu beklagen. Acht Betroffene befinden sich aktuell in der Isolierstation des Hauses, elf im Krankenhaus.

Nun dürfte die Infektionskette geklärt sein und damit, wie der Virus ins Heim gelangt ist. "Laut Einschätzung des ärztlichen Leiters des Hauses und der Gesundheitsbehörde der Stadt Wien dürfte eine Mitarbeiterin ohne Krankheitssymptome die erste Covid-19-Betroffene gewesen sein", teilte der Betreiber mit.