Sechs Bewohner eines Pflegewohnheims am Coronavirus gestorben

In einem Pflegewohnheim in Wien-Lising ist es zu einem Ausbruch des Coronavirus gekommen. Wie mehrere Medien berichten, sind zehn Bewohner positiv auf Covid-19 getestet worden, neun werden im Krankenhaus behandelt. Sechs Senioren sind zudem an dem Virus verstorben, sie sollen jedoch unter Vorerkrankungen gelitten haben.

Auch sieben Mitarbeiter sind infiziert, sie befinden sich in häuslicher Quarantäne. Der ORF berichtet, dass Anfang Juni ein Bewohner sowie eine Mitarbeiterin positiv getestet wurden. In den nächsten Tagen zeigten aber weitere Menschen Symptome, es wurden weitere Tests veranlasst. Derzeit wird eine flächendeckende Testung aller Bewohner und Mitarbeiter des Heims vorbereitet.