Corona-Ausbruch im Landesklinikum Neunkirchen: Sechs Mitarbeiter positiv

Keine Operationen oder Aufnahmen

An dem Klinikum im südlichen Niederösterreich wird es laut Landesgesundheitsagentur voraussichtlich bis Ende der Woche weder geplante Operationen noch geplante Aufnahmen geben. Notfallaufnahmen und Akutoperationen fänden unter den Covid-Auflagen statt. Die Triage im Eingangsbereich des Klinikums bleibe weiter bestehen.

"Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass das Virus noch immer höchst aktiv ist und die in den NÖ Kliniken getroffenen Maßnahmen nach wie vor ein Höchstmaß an Prävention bieten. Wir ersuchen daher alle, die notwendigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen an allen Klinikstandorten, wie das Händedesinfizieren und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, weiterhin einzuhalten", so die Landesgesundheitsagentur.