Bergamo startet mit Tests für alle Bürger

Vertrauen durch Tests

2.000 Tests pro Tag sollen ab dieser Woche täglich durchgeführt werden. "Wir wollen den Bürgern Bergamos - einer Stadt, die in der Epidemie einen sehr hohen Preis gezahlt hat - Vertrauen geben. Dank der Tests können wir die letzten positiven Fälle entdecken", sagte Gori.

In der Lombardei konzentrieren sich noch 85 Prozent der Neuinfektionen, die in Italien verzeichnet wurden. Am Montag wurden in der Region acht Todesopfer gemeldet, das ist der niedrigste Stand seit Anfang März. Die Zahl der aktuell Infizierten lag in der gesamten Region bei 15.976, jene der Covid-19-Kranken in den lombardischen Spitälern sank auf 2.018 - nur noch 94 Patienten lagen auf einer Intensivstation. Die Lombardei hofft, dass es in einigen Wochen keine Covid-19-Patienten mehr in den lombardischen Krankenhäusern geben wird.