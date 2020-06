Erster AUA-Flug nach drei Monaten: "Es fühlt sich wunderbar an"

Die AUA will im Juni vorerst mehr als 30 europäische Destinationen bedienen. Ab 1. Juli ist die Rückkehr auf die Langstrecke geplant. Der bis zum Montag letzte Austrian-Linienflug war am 19. März in der Früh in Wien gelandet. Es handelte sich um den Kurs OS 066 aus Chicago.

Im Mai praktisch Stillstand

Der Betrieb am Flughafen Wien ist im Mai praktisch zum Stillstand gekommen. Nur 20.202 Reisende wurden gezählt, das sind 0,7 Prozent des Vorjahreswertes. Auch die ersten beiden Juni-Wochen waren vergleichbar schwach, ab dem heutigen 15. Juni gibt es aber wieder mehr Linienflüge, sodass es wieder Zuwächse geben wird, die aber weit unter dem Vorjahreswert bleiben.