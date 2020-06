Austrian Airlines führt Maskenpflicht auf allen Flügen ein

Austrian Airlines rät unterdessen allen Passagieren, bereits vorab online einzuchecken. Wer Gepäck aufgeben möchte, könne dies ebenfalls kontaktlos an den "Self Baggage Devices" am Flughafen Wien tun. Wer nicht unbedingt Handgepäck an Bord brauche, solle zudem vermehrt die Möglichkeit der Gepäcksaufgabe nützen.

Desinfektion und Luftreinigung

"Gemeinsam mit dem Flughafen Wien und medizinischen Experten haben wir ein Schutzkonzept zusammengestellt, das die gesamte Reisekette abdeckt. Ich bin überzeugt davon, dass uns damit die optimale Balance zwischen Sicherheit und Service gelingt", sagt AUA-Chef Alexis von Hoensbroech.

An Bord erhalten Passagiere direkt beim Einsteigen ein Desinfektionstuch, zudem sollen sie im Flugzeug mit größtmöglichem Abstand platziert werden, sofern es die Auslastung zulässt. Weiters kommen künftig an Bord aller AUA-Maschinen sogenannte "HEPA-Filter" zum Einsatz, die 99,9 Prozent aller Viren und Bakterien aus der Luft entfernen sollen. Ein Luftaustausch im Flugzeug finde so alle drei Minuten statt.