Erste Details: NATO hat Plan für zweite Corona-Welle

Dass an einem Plan getüftelt wird, ist schon länger bekannt. Nun macht die NATO ernst: Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten wollen am Donnerstag bei einer Videokonferenz einen konkrete Punkte für eine mögliche zweite Corona-Welle besprechen. Nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg ist für den Fall der Fälle ein eigener Operationsplan erarbeitet worden.

So soll ein Vorrat an medizinischer Ausrüstung aufgebaut werden, auf den schnell zugegriffen werden kann. Und: Ein Krisenfonds wird eingerichtet. Es gehe darum, dass die NATO vorbereitet sei, sagte Stoltenberg am Mittwochabend.

NATO als eifriger Helfer

"Wir müssen unsere Planungen so abstimmen, dass den Nato-Mitgliedern und den Partnerländern, die eng mit dem Bündnis verbunden sind, bei der Bekämpfung des Coronavirus noch besser und schneller geholfen werden kann", sagte der frühere norwegische Ministerpräsident vergangene Wochen im Interview mit der Welt am Sonntag.