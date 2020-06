US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten auf 25.000 senken. Solange Deutschland nicht mehr Geld in die NATO einzahle, würden Truppen abgezogen.

Trump bekräftigte bereits mehrfach erhobene Vorwürfe, wonach die deutsche Bundesregierung nicht so viel für Verteidigung ausgibt, wie es das Militärbündnis vorschreibe.