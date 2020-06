Live: Drosten erklärt, wie es mit Corona weiter geht

Drei Monate nach dem Lockdown in Österreich gibt Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen heute noch einmal einen Rück- und Ausblick auf die Corona-Krise. Kommt eine zweite Welle oder war es das jetzt? Was sind internationale Erfahrungen, worauf muss jetzt besonders geachtet werden?

Anschober sagt: "Die Zahlen sind gut, aber es ist absolut noch nicht vorbei."

An der Pressekonfernz nimmt per Video-Schaltung auch der prominente Virologe Christian Drosten von der Charite Berlin teil. Er lobt die gute Zusammenarbeit zwischen Österreich und Deutschland bei der frühen Intervention und den Kontakt-Begrenzungsmaßnahmen in beiden Ländern. Ganz anders sei etwa die dramatische Situation in den USA. Dort gehe es derzeit nicht um die Gefahr einer zweiten Welle, sondern man sei in den Vereinigten Staaten noch mitten in der ersten Welle, sagt Drosten.

Aber auch hierzulande gelte: "Wir dürfen die Achtung vor dem Virus über den Sommer nicht verlieren", sagt Drosten. Eine besondere Herausforderung sei beispielsweise die Öffnung der Schulen.