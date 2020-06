Deutscher Impfstoff erhält Zulassung für Studien am Menschen

Erst vor zwei Tagen wurde bekannt, dass sich der Staat Deutschland am deutschen Pharmaunternehmen CureVac beteiligt. Jetzt erhielt die Firma die Zulassung, ihren erfolgsversprechenden Impfstoff in einer klinischen Studie auch an Menschen testen zu dürfen. Das gab die zuständige Institution, das Paul-Ehrlich-Institut, am Mittwoch bekannt.

Bei der klinischen Prüfung handelt es sich um eine Phase-1-Studie mit insgesamt 168 gesunden erwachsenen Teilnehmern, von denen 144 geimpft werden sollen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie war CureVac in den Schlagzeilen gewesen - vor allem, weil US-Präsident Donald Trump offenbar versucht hatte, sich den Impfstoff, an dem die Firma arbeitet, exklusiv für die USA zu sichern. Allerdings ohne Erfolg.