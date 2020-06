Regierungsklausur: Einmal 450 Euro für Arbeitslose, 360 Euro pro Kind

Die türkis-grüne Regierung wird bei ihrer Klausur kommende Woche weitere Maßnahmen zur Bewältigung der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise auf den Weg bringen.

Die Vorbereitungen dafür laufen seit Tagen, Türkis und Grün arbeiten in Teams und schnüren ihre Pakete. Am Montag startet die Klausur, am Dienstag werden die Ergebnisse präsentiert.

Am Samstag wurden neue Details bekannt:

Einmalzahlung für Arbeitslose von 450 Euro

200 Millionen Euro sind für diese Maßnahme eingeplant



Das gilt für alle Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird



Damit wird ein kleiner Teil der geplanten Steuerreform bereits heuer wirksam



100 Euro pro Jahr für jene, die keine Lohnsteuer zahlen



Details sind noch offen

Ziel sei, das Paket möglichst rasch umzusetzen, um eine Auszahlung im September zu ermöglichen, heißt es aus der Regierung.