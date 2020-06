Steuersenkung auf 5 Prozent: Wer etwas davon hat

Es gilt für Speisen und Getränke in der Gastronomie und in Hotels ebenso wie für Zeitungen, Bücher oder Besuche von Museen und Kinos: Der Staat wird ab Juli nur noch fünf Prozent Steuern kassieren (statt bisher je nach Warengruppe 10 oder 20 Prozent). Zumindest für den begrenzten Zeitraum von Juli bis Ende des Jahres. Diese Befristung ist eine Art Kunstgriff zur Umgehung einer EU-Regel, wonach jedes Land nur zwei ermäßigte Umsatzsteuersätze haben darf (in Österreich waren das schon bisher 10 bzw. 13 Prozent).

Konsumenten, die sich jetzt auf niedrigere Preise einstellen, werden aber wohl enttäuscht werden. Selbst Politiker gehen davon aus, dass Unternehmer das Steuerzuckerl selbst einstecken werden, und heißen das auch hochoffiziell gut. „Wir wollen besonders betroffenen Branchen mit der Mehrwertsteuersenkung kurzfristig unter die Arme greifen“, sagt Finanzminister Gernot Blümel bei einer Pressekonferenz. „Mein Wunsch ist es, dass die Steuersenkung den Unternehmen zugutekommt, damit sie wirtschaftlich besser durch diese Zeit kommen“, sagt auch Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Allein in der Gastronomie werde die Maßnahme eine Entlastung in Höhe von 700 Millionen Euro bringen wird.