Steuersenkung für Kultur: "Geste, die das Überleben nicht rettet"

Christian Kircher, Geschäftsführer der Bundestheater-Holding, sieht die Angelegenheit differenziert. „Ganz ehrlich: Ich weiß noch nicht, wie wir damit umgehen. Wir verkaufen ja längst Karten für die nächste Saison - mit einem bestimmten Preisgefüge. Wir werden die Mehrwertsteuersenkung nächste Woche besprechen. Die Maßnahme soll ja die Nachfrage ankurbeln, aber auch den Kulturinstitutionen helfen. Ein Beispiel: Für die Volksoper war eine Anhebung der Preise geplant. Wir haben sie aber dann doch nicht durchgeführt - wegen Corona. Aber wie gesagt: Ich weiß es noch nicht, wie wir vorgehen.“

Auch die Museen wollen sich noch nicht recht festlegen. „Wir begrüßen alles, was Erleichterungen bringt, müssen aber erst einmal besprechen, in welcher Form das umgesetzt wird", erklärt Nina Auinger vom KHM. Wichtiger als die Mehrwertsteuer-Frage werde die Regierungsklausur kommende Woche werden, in der „Rettungsmaßnahmen“ für die Museen verhandelt werden sollen.