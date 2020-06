Mehrwertsteuersenkung für Wirte geplant

Man hat den Eindruck, dass sich die Grünen zunehmend von der ÖVP zu emanzipieren versuchen. Der Abgeordnete Michel Reimon etwa hat die ÖVP dieser Tage in einer Youtube-Talkshow als „rechtskonservative Autoritäre“ bezeichnet. „Die haben einen Plan, die Republik umzubauen, umso wichtiger ist es, dass wir da dagegenhalten“, so Reimon. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Grünen wirklich?

Die Grünen müssen sich nicht emanzipieren, wir sind beide erwachsene, emanzipierte Parteien; und die Unterschiede zwischen uns sind ohnedies bekannt, sodass man nicht extra darauf hinweisen muss. Aber in einer Demokratie ohne absolute Mehrheiten ist es notwendig, in Koalitionen zusammenzuarbeiten. Ich habe mich immer bemüht, innerhalb einer Regierung an einem Strang zu ziehen – das war mit der FPÖ so, und das ist jetzt mit den Grünen genauso. Und mein Eindruck ist, dass die Zusammenarbeit auch sehr gut funktioniert. Wir sitzen an diesem Tisch oft bis in die Nacht zusammen und versuchen auf sehr komplexe politische Fragen möglichst treffsichere Antworten zu finden.

Aber jetzt kommt die Wien-Wahl, da muss sich der Koalitionspartner natürlich profilieren, um nicht das Schicksal zu erleiden, das die ÖVP oft als Juniorpartner erlitten hat.

Ja, Wahlkämpfe gibt es immer wieder – aber ich sehe das sehr gelassen. Ich werde meinem Stil sicherlich treu bleiben und auf die Zusammenarbeit setzen, weil es schlicht darum geht, für das Land etwas weiterzubringen.

Wobei die ÖVP durchaus auch streitlustig ist, wenn man an so manchen Konflikt zwischen Wien und Bund denkt …

Das sehe ich anders. Ich habe registriert, dass einige Innenminister Karl Nehammer unterstellen wollten, er suche den Streit mit Wien. Wenn man sich anschaut, was er wirklich gesagt hat, sieht man, dass es einfach ein Angebot – und vielleicht sogar die Bitte – an Wien war, die Polizei zu nutzen. In acht von neun Bundesländern unterstützt die Polizei dabei, dass positiv Getestete die Quarantäne auch wirklich einhalten. Das ist ganz wichtig, wenn wir eine zweite Welle und einen weiteren Lockdown verhindern wollen. Und natürlich wünscht sich der Innenminister, der eine große Verantwortung trägt, dass das auch in Wien stattfindet.

Einen zweiten Lockdown werden wir uns ohnedies nicht leisten können, oder?

Es gilt alles zu tun, um das zu verhindern.

Dann wäre die Wirtschaft endgültig am Boden …

Es ist ja nicht so, dass nur der Lockdown das wirtschaftliche Problem darstellt. Wenn die Infektionszahlen massiv ansteigen, dann bricht sofort der Konsum zusammen, weil die Menschen nicht mehr einkaufen gehen, dann bricht sofort die Gastronomie zusammen – und es bricht in der Sekunde der Tourismus ein, weil kein Mensch zu uns kommt, wenn die Zahlen explodieren. Es ist also verkürzt, wenn man meint, die Schließung alleine richtet den wirtschaftlichen Schaden an. Schweden beispielsweise, das bekanntlich auf einen Lockdown verzichtet hat, hat einen genauso starken wirtschaftlichen Einbruch wie wir. Sie haben nur mehr Tote – und sie haben jetzt das Problem, dass Dänemark oder Norwegen ihre Grenzen zu Schweden nicht öffnen wollen.

Schweden hat ja immerhin Fehler eingeräumt. Haben wir auch etwas falsch gemacht?

Fehler machen wir jeden Tag. Ich glaube aber nicht, dass wir mit den Maßnahmen übertrieben haben. Wir haben beim Aufsperren bestimmte Akzente gesetzt: So haben wir die Geschäfte als erstes aufgesperrt, weil wir das volkswirtschaftlich für am wichtigsten halten. Andere Länder haben zuerst die Schulen geöffnet – beides ist legitim, darüber kann man diskutieren. Je nach persönlicher Betroffenheit findet man das eine oder das andere besser, aber es gibt kein objektives „richtig“ oder „falsch“.

Gibt es noch eine Regierungsumbildung? Arbeitsministerin Christine Aschbacher etwa hat ja keine besonders glückliche Performance …

Regierungsumbildung definitiv nicht! Und die Einschätzung von Christine Aschbacher teile ich überhaupt nicht. Sie hat innerhalb kürzester Zeit mit den Sozialpartnern und dem Finanzministerium ein Kurzarbeitsmodell aufgestellt, das deutlich großzügiger ist als in fast allen Ländern dieser Welt. Ich arbeite sehr gut mit ihr zusammen – und wenn es da und dort Kritik an ihr gibt, wird sie das aushalten, wie viele andere – mich eingeschlossen – auch.

Noch einmal zur Koalition: Die Krise hat natürlich auch ideologische Differenzen zwischen ÖVP und Grünen überdeckt. Werden die in der Nach-Corona-Zeit nicht wieder viel deutlicher zutage treten?

Schwieriger als die letzten Monate wird nicht so schnell etwas werden. Außerdem habe ich eine andere These: Wenn man es schafft, in Stresssituationen gut zusammenzuarbeiten, schwierige Entscheidungen zu treffen, dann funktioniert das auch in besseren Zeiten.