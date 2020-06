Kurz und Kogler: Gibst du mir, so geb’ ich dir

Seit Tagen arbeiten Teams von ÖVP und Grünen an der Vorbereitung der Klausur. Sie soll nach den vielen Hilfspaketen, die der Symptombekämpfung dienen, den Auftakt in die Therapiephase darstellen.

Wie aus den regierungsinternen Vorbereitungen zu hören ist, findet zwischen den Parteien ein reger politischer Tauschhandel statt. „Es wird halt viel junktimiert“, heißt es aus Verhandlerkreisen. Will der eine das, fordert der andere jenes – ein Verhalten, das frappant an vergangene rot-schwarze Koalitionen erinnert.

Beispiele für Tauschhandel

Der Unterschied scheint zu sein, dass sich Türkis und Grün gegenseitig Projekte zugestehen und nicht abwürgen. Einige Beispiele:

Die ÖVP will ihrer Klientel in der besonders betroffenen Gastronomie und Hotellerie auf die Beine helfen. Wie der Kanzler im KURIER am vergangenen Sonntag bereits ankündigte, könnte es temporäre Mehrwertsteuersenkungen geben, um in diesem Bereich den Konsum anzukurbeln.

Die Grünen junktimieren ihre Zustimmung zu Unternehmenshilfen mit Forderungen für die Kultur- und Eventveranstalter, die sie zu ihrer Klientel zählen.