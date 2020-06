Kurz: "Es wird mehr Unterstützung für Betriebe geben"

Warum er den Frust der Gastronomen verstehen kann, ob der Satz 'Koste es, was es wolle' ein Fehler war, und wie sehr es (nicht) in der Koalition mit den Grünen knirscht. Außerdem nimmt Kurz zur Diskussion in der EU über die gemeinsamen Schulden für schwächere Länder in der Corona-Krise Stellung.