Corona: 14.370 bestätigte Fälle in Österreich

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisiert Italien wegen der hohen Zahl von Covid-19-Todesopfern in Seniorenheimen. Der Epidemiologe und stellvertretender WHO-Direktor Ranieri Guerra bezeichnete die vielen Todesfälle in italienischen Altersheimen als "Massaker" und forderte von der italienischen Regierung eine Erklärung: "Die WHO fordert von der italienischen Regierung eine Erklärung, warum so es so viele Todesopfer in den Altersheimen gibt. Die Vorsichtsmaßnahmen müssen strenger sein. Es ist notwendig, die Standards der Behandlungen in diesen Heimen zu überdenken", sagte Guerra laut Medienangaben.

Angesichts der hohen Zahl von Covid-19-Todesopfern in italienischen Altersheimen hat die Polizei diese Woche mit ausgedehnten Kontrollen in den Senioreneinrichtungen begonnen. 600 Altersheime wurden bisher von den Carabinieri kontrolliert, bei 17 Prozent davon wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt, vor allem bei der Lieferung von Schutzmaterial an das Personal. 15 Heime wurden geschlossen und die Bewohner in andere Einrichtungen eingeliefert Bei den Kontrollen wurden 61 Personen angezeigt, gegen 157 weitere wurden Strafen verhängt.