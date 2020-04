Coronavirus: Quarantäne für Altenmarkt im Pongau endet

In der Nacht auf Donnerstag wird die Quarantäne auch in der letzten verbliebenen Salzburger Gemeinde, Altenmarkt im Pongau, aufgehoben. Das teilte ein Sprecher des Landes am Mittwoch mit. Um Mitternacht endet die Verordnung, und dann gelten auch in dem Pongauer Tourismusort wieder die landesweit üblichen Ausgangsbeschränkungen.

Zuvor waren noch alle Bewohner und Mitarbeiter des örtlichen Seniorenwohnheimes getestet worden. Dabei war von mehr als 80 Tests nur einer positiv, drei müssen wiederholt werden. Auf Basis dieses Ergebnisses entschied Landeshauptmann Wilfried Haslauer ( ÖVP) in Rücksprache mit dem Bezirkshauptmann, die Quarantäne nach rund zwei Wochen wieder aufzuheben.

„Insgesamt sprechen die Zahlen für ein Auslaufen der Quarantäne, denn es gibt keine dynamische Entwicklung mehr in Altenmarkt“, sagt Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. "Dass wir uns diese zwei Tage Zeit für die Durchtestung im Seniorenwohnhaus genommen haben, war richtig“, meint Haslauer.