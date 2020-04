Geöffnete Bundesgärten: Nur die Harten gingen in den Garten

Die Polizei dreht Runden im Augarten – auf Motorrädern und in großen Kastenwägen. Eine um die andere. Doch viel zu strafen hat sie am Dienstag nicht: Es sind kaum Menschen da.

Seit Dienstag sind in Wien die fünf Bundesgärten wieder geöffnet – also der Augarten, der Volksgarten, der Burggarten, der Garten des Belvedere und der Schönbrunner Schlosspark. Von den Toren stehen dort jetzt Menschen in gelben Warnwesten.

Doch der große Ansturm blieb am Dienstag aus. Im Augarten traf man vereinzelt auf Familien mit kleinen Kindern auf Laufrädern. Menschen, die ihre Hunde Gassi führten. Läufer. Spaziergänger.