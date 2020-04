Mitte Mai soll in der Fußball-Bundesliga gespielt werden

Ebenbauer geht davon aus, dass mit der Verordnung am Montag in weiterer Folge am nächsten Dienstag die Rückkehr für die Mannschaften ins Mannschaftstraining erfolgen wird können.

Für mögliche Geisterspiele gilt: Maximal 161 Personen werden sich insgesamt pro Spiel im Stadion befinden können. Diese 161 Personen müssten dann jeweils davor auf Covid-19 getestet werden.

Kosten für die Tests

Die Kosten für die Tests muss die Liga, also die Klubs, selbst tragen. Die Liga prüft, ob es dafür Förderungen geben könnte. Ebenbauer rechnet mit einem siebenstelligen Eurobetrag, der insgesamt für die Tests anfallen wird.

Was passiert, wenn ein Spieler positiv getestet wird? Ebenbauer: "Da müssen wir mit dem Gesundheitsministerium sprechen, welche Quarantäne-Maßnahmen dann notwendig wären. Damit müssen wir uns jetzt intensiv beschäftigen."

Von der englischen Idee, alles an einem Spielort zu spielen, sieht man in Österreich ab. Die Klubs sollen wie gewohnt ihre Heimspiele haben.

Raphael Landthaler, der zweite Liga-Vorstand, kündigte an, dass man das Lizenzierungsverfahren für die Klubs adaptieren werde. Gut möglich, dass man künftig also noch genauer prüfen wird müssen, wer mitspielen kann.