Krankenhäuser wollen Regelbetrieb mit Vorsicht hochfahren

Für mögliche Covid-19-Patienten wurden 200 Plätze in einem stationären Notversorgungszentrum auf dem Messegelände in Dornbirn eingerichtet - in der Hoffnung, dass man sie nicht brauchen wird. In Vorarlbergs Krankenhäusern sind rund 3.000 nicht dringende Operationen - meist tageschirurgische Eingriffe - abgesagt worden. Aktuell werden die Betroffenen kontaktiert, um neue Termine zu vereinbaren.

Kein Zeitplan in Tirol

Die tirol kliniken arbeiten derzeit an einem Plan zum Wiederhochfahren des Betriebs, teilte Kliniksprecher Johannes Schwamberger mit. Man wolle hier aber jedenfalls in enger Abstimmung mit allen übrigen öffentlichen Krankenhäusern in Tirol vorgehen. Einen Zeitplan, wann mit dem Wiederhochfahren begonnen werden könne, gebe es vorerst nicht. "Das steht noch in den Sternen. Es wird wahrscheinlich auch ein wenig später als im Osten Österreichs stattfinden, weil Tirol ja auch stärker betroffen war", meinte Schwamberger.

Es sei eine regelrechte Mammutaufgabe, diesen Plan zu erstellen. Dabei müsse beispielsweise berücksichtigt werden, nach welchen Operationen jedenfalls Intensivbetten benötigt werden. Zudem müsse man auch in Zukunft mindestens eine Station für Covid-19-Patienten freihalten, da man noch lange mit dem Coronavirus infizierte Patienten versorgen wird müssen.