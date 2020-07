Bolsonaro wohl an Covid-19 erkrankt; Kurzarbeit ging zurück

Kurz nach der Wiedereröffnung sind mehrere Pubs in England wegen Coronavirus-Infektionen von Gästen wieder geschlossen worden. Betroffen sind mindestens drei Lokale in Burnham-on-See an der Südwestküste, in Batley im nördlichen England und in Alverstoke im Süden. Die Pubs seien gründlich gereinigt und die Mitarbeiter getestet worden, teilten die Betreiber in sozialen Medien mit.

Nach mehr als dreimonatiger Schließung wegen der Pandemie durften am vergangenen Samstag die beliebten Gasthäuser im größten Landesteil Großbritanniens wieder öffnen.