Bussi Baba? Was die Krise mit dem Küssen macht

Just eine Woche vor dem heutigen Tag des Kusses meldete sich das Gesundheitsministerium mit einer weiteren Empfehlung in Sachen Corona: Vorerst solle auf jegliche Art des Speichelaustauschs verzichtet werden, hieß es in einem Regelkatalog anlässlich der wieder geöffneten Bordelle.

Der Kuss steckt in einer Pandemie-bedingten Imagekrise, auch jenseits der Sexarbeit – schließlich gibt es für Coronaviren nichts Besseres als Schleimhäute und innigen Körperkontakt. Soll man also noch küssen – und wenn ja, wie viele?

Bei haushaltsfremden Personen gilt streng genommen nach wie vor das Gebot des physical distancing – zumindest bis man beschließt, einander näher zu kommen. Single-Coach Eva Fischer ortet zunehmende Verwirrung im Dating-Dschungel: „Corona hat einen neuen Zwischenschritt ins Kennenlernen eingebaut. Das ,Risiko‘ Kuss geht man erst ein, wenn ein paar Parameter mehr abgecheckt sind. Wie ,riskant‘ lebt die andere Person: Superspreader oder Einsiedler? Lohnt es sich, dafür ein Infektionsrisiko einzugehen?“