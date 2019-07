Warum wir beim Küssen die Augen schließen

Schmusen. Küssen. Knutschen. Zetteln. Für die (zweit-)schönste Nebensache der Welt haben sich viele Namen etabliert – immerhin verbringt der Mensch fast fünf Monate seines Lebens mit dem romantischen Speichelaustausch. Damit das so bleibt, wird seit 1990 am 6. Juli erinnert, wie viel in so einem Kuss steckt. Er hält gesund und trägt möglicherweise zum Weltfrieden bei. Um es mit dem Lieblingsspruch der Großstadt-Hipster zu sagen: Es keat mehr gschmust!

Warum küssen wir einander überhaupt auf den Mund?

Die Wissenschaft liefert verschiedene Erklärungen zur Kuss-Entstehung. Sigmund Freud war überzeugt, Küssen sei ein Instinkt, zu beobachten schon bei Neugeborenen, die an der Mutterbrust saugen. Zoologen nehmen an, dass das Küssen vom Mund-zu-Mund-Füttern der Affeneltern kommt, andere sehen darin eine Weiterentwicklung des Schnüffelns am Hinterteil – mit dem aufrechten Gang habe sich die Kontaktaufnahme nach oben verlagert. Warum sich das Küssen in der Evolution durchgesetzt hat, erklärte die US-Forscherin Sarah Woodley so: Beim Speichelaustausch wird die Immunfähigkeit des potenziellen Partners kontrolliert. Je verschiedener die Immunität, desto widerstandsfähiger die Nachkommen. Küssen sei also ein Hilfsmittel bei der Partnerwahl.

Wird in glücklichen Beziehungen häufiger geknutscht?

Küssen schafft Nähe, Bindung und Intimität. Rafael Wlodarski, Psychologe an der University of Oxford, befragte 900 Menschen aus 20 Ländern zu ihrem Kussverhalten und stellte Überraschendes fest: Wie oft sich Paare küssen, steht in direktem Zusammenhang mit der Zufriedenheit der Beziehung. Wie oft sie miteinander schlafen, nicht.