Warum Küsse für Forscher bedeutsamer sind als Sex

US-Wissenschafter haben weltweit Traditionen untersucht und festgestellt, dass der romantische Kuss nur in rund der Hälfte der Kulturen (46 Prozent) üblich ist. Es gibt Bruderküsse wie in Osteuropa. Und es gibt Politikerküsse. Und wann ist ein Kuss ein guter Kuss in Sachen Liebe? "Küssen setzt zum einen Spürsinn voraus", sagt Krüger. "Man muss spüren, was dem anderen gefällt, seine sinnlichen Botschaften aufnehmen, quasi mit ihm reden." Küsse seien Gespräche der Lippen und der Zunge. "Es ist der sinnlichste und intimste körperliche Austausch, den wir kennen", ergänzt er. "Sex kann distanziert sein, aber intensive Küsse sind immer eine sehr intime Form der Annäherung."

Vom sehr zarten Kuss bis zum leidenschaftlichen, fast gierigen gebe es unzählige Melodien. Das Volumen der Lippen spiele dabei keine Rolle, betont Krüger. "Wenn jemand allerdings sehr verkniffen ist und quasi schmallippig durchs Leben geht, ist er immer ein schlechter Küsser." Dass Menschen dabei gern die Augen schließen, hält er für eine nachvollziehbare Entscheidung. Küssen spreche alle fünf Sinne gleichzeitig an - das Sehen, Hören, Riechen, Tasten und Schmecken. Werde ein Sinn ausgeblendet, gebe es mehr Wahrnehmung bei den übrigen.

Positiver Start in den Tag

US-Forscher fanden heraus, dass Menschen, die sich in der Früh mit einem Schmatz von ihren Liebsten verabschieden, beruflich erfolgreicher sind und weniger Unfälle bauen. Das liege aber nicht nur am Kuss allein, mutmaßt der Psychologe. Sondern am positiven Start in den Tag. Und noch etwas: Wer gern und oft küsst, ist laut Forschung glücklicher und lebt fünf Jahre länger. (Von Ulrike von Leszczynski/dpa)