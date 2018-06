Zum Knutschen: Die filmreifen Küsse des Stars

Hin-oder wegschauen?

So romantisch und elegant dieser Kuss auch war, manchmal weiß man dennoch nicht so genau: Soll man jetzt besser hin- oder lieber wegschauen? Positiv hingegen ist, dass sich das einst verpönte Bild von gleichgeschlechtlich küssenden Paaren gewandelt hat. So präsentierte Schauspielerin Ellen Page kürzlich auf ihrem Instagram Account stolz ein Kussfoto mit ihrer Angetrauten Emma Portner. Und auch Talk-Queen Ellen deGeneres knutscht schon mal öffentlich mit Ehefrau Portia deRossi in ihrer gleichnamigen Fernsehshow.