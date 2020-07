OÖ fordert Assistenzeinsatz des Bundesheeres an

Grund für den Assistenzeinsatz ist unter anderem die Ausbreitung des Virus in diversen Fleischverarbeitungsbetrieben. So hat das Unternehmen Landhof in Linz am Montagnachmittag bestätigt, dass in ihrem Werk drei Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet wurden. Wie das Unternehmen betonte, habe man am vergangenen Freitag "auf freiwilliger Basis und auf eigene Kosten im Rahmen der Eigenvorsorge alle anwesenden Mitarbeiter getestet".

Von 209 Testungen waren 206 negativ.

Keine Symptome

Die drei positiv Getesteten zeigen bisher offenbar keine Krankheitssymptome, zwei von ihnen sind in der Verwaltung und eine in der Verpackung tätig. Die freiwilligen Abstriche erfolgten in Abstimmung mit der zuständigen Behörde und wurden am Montag fortgesetzt, bis alle 250 Beschäftigten durchgetestet sind.

Die Produktion laufe weiter wie bisher, wobei als zusätzliche Vorsorgemaßnahme jene Mitarbeiter, die Covid-19 negativ getestet wurden, FFP-2 Masken erhielten.