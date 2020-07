Corona-Ausbruch in OÖ: Zehn Infizierte in drei Schlachthöfen

"Österreich voraus"



Nach den Erfahrungen bei Tönnies ist nicht auszuschließen, dass die Fallzahlen auch in den oberösterreichischen Schlachthöfen weiter in die Höhe gehen. Besonders brisant: Bei dem deutschen Fleischriesen geht der Verdacht um, dass sich Mitarbeiter – großteils Billigarbeitskräfte aus Osteuropa – in Unterkünften oder Bussen auf dem Weg in den Betrieb angesteckt haben. Die österreichische Bundesregierung war am Sonntag um Beruhigung bemüht.

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) betonten, dass Österreich mit seinen kleineren Schlachthof-Strukturen und vorsorglichen Corona-Tests in den Betrieben Deutschland einen Schritt voraus sei.

„Die österreichischen fleischverarbeitenden Betriebe sind mit jenen in Deutschland nicht zu vergleichen“, sagte Köstinger. Da die Schlachthöfe in Österreich kleiner seien, lasse sich das Virus hier leichter eindämmen. Zudem seien Mitarbeiter in den hiesigen Betrieben unter besseren sozialrechtlichen Bedingungen angestellt.