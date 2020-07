Weiterhin über hundert Neuinfektionen: Höchster Zuwachs in OÖ

Die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Österreich am Samstag zum wiederholten Mal dreistellig. Erneut kamen 115 Fälle im Vergleich zu Samstag hinzu. Damit waren 959 Personen aktiv erkrankt. Die meisten Zuwächse gab es mit 56 in Oberösterreich, wo zuletzt ein Freikirchen-Cluster für eine verstärkte Ausbreitung sorgte. Wien folgt mit 43 Neuinfektionen, in den restlichen Bundesländern ist die Zahl jeweils im niedrigen einstelligen Bereich.

In der Steiermark kamen sechs Neuerkrankte hinzu in Salzburg und Tirol je drei, in Niederösterreich und Kärnten je zwei, im Burgenland und in Vorarlberg gab es keine neuen Fälle.

Bisher gab es in Österreich 18.280 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (05. Juli 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 706 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 16.615 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 72 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 10 der Erkrankten auf Intensivstationen.

