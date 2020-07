Sarah Wiener: "Bei Lebensmitteln ist Welthandel unethisch, unvernünftig und unfair"

Was können Sie jetzt als Politikerin tun? Importzölle fordern? Große Fleischfabriken verbieten?

In Deutschland wird eine Fleischsteuer diskutiert. Ich bin kein Freund von dieser Idee, aber vielleicht ist es ein Weg, um Geld zu lukrieren, das man in den Umbau des Agrarsystems investiert. Wenn wir so etwas machen, müsste jedenfalls jenes Fleisch das teuerste sein, dass ökologisch und sozial gesehen den größten Schaden anrichtet. Bei Lebensmitteln ist der Welthandel unethisch, unvernünftig und unfair. Was noch? Die bodengebundene Tierhaltung muss gefördert werden, auch die Regionalisten und der Öko-Landbau. Man soll nur so viele Tiere halten dürfen wie man ernähren kann – Kooperation zwischen Nachbar-Landwirten muss gefördert werden. Man kann nicht Tonnen an Nährstoffen importieren, die hier zu Scheiße werden und den Boden ruinieren.

Was kann ich als Bürger tun?

Die revolutionärste Handlung ist: Selber kochen und den Kindern kochen beibringen. Mit frischen, unbehandelten Lebensmitteln. So macht man sich von der schwerverarbeitenden Nahrungsmittelindustrie unabhängig, die davon lebt, dass man nicht genau weiß, was man isst. Der zweite Tipp: Den Nachbarn unterstützen. Also: In kleinen Märkten und Hofläden einkaufen. Da erfährt man viel über die Lebensmittel. Und das Beste daran ist: Wie das Selberkochen kann es unglaublichen Spaß machen, das zu essen was man kennt und schätzt.