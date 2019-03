Sarah Wiener: Motiviert, aber etwas ernüchtert

Sarah Wiener hat sich verfahren. Irgendwo hätte sie abbiegen müssen, murmelt sie am Steuer ihres Jeeps auf dem Weg zu den Bienenstöcken. „Egal, probieren wir einen anderen Weg.“ Neues versuchen, improvisieren, scheitern, aufstehen: Das gehört zum Leben der österreichischen Köchin und Unternehmerin, die in der Uckermark lebt, eine Bahnstunde von Berlin entfernt. Wo sich Häuserreihen lichten, Bäume verdichten, blaue Seen aufblitzen. Die Region erinnere sie an das Wein- und Waldviertel. Die Kandidatin für die Grünen bei der EU-Wahl ist hier an einem Bio-Hof beteiligt, über den in Österreich zuletzt viel diskutiert wurde.

Es ist ein kühler Morgen, die Sonne scheint auf Gut Kerkow, über den Hof tönt ein langgezogenes „Muh“. Sarah Wiener stiefelt in den Hofladen in Outdoorjacke, Schiebermütze und Clogs. Sie ist nicht oft hier, aber keine Unbekannte: Zuerst gibt’s eine Umarmung für Nicole, ein Küsschen für Yvonne, die Frauen hinter der Theke. „Alles jut?“, fragt sie mit breitem Lächeln und holt sich ein „Käffchen“.