Sarah Wiener: "Unsere Bauern werden ruiniert"

KURIER: Eine Ihrer bekanntesten Sendungen heißt „Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener“. Ist das jetzt ein politisches Abenteuer für Sie?

Sarah Wiener: Es ist schon ein Abenteuer. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Was am 16. März (Bundeskongress) und im Wahlkampf passiert, und was mich am Ende in Brüssel erwartet, ist offen. Aber es sollte alles gut gehen. Es ist eine steile Lernkurve und eine aufregende Zeit, weil viel Neues auf mich zukommt.

Es gab von den Wiener Grünen relativ schnell Widerstand gegen Sie. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, beim Bundeskongress auf den zweiten Listenplatz gewählt zu werden?

Das ist kein Widerstand. Es ist eine bunte Diskussion, wo jeder natürlich seine Meinung kundtun darf und seine Bedenken äußert. Dieses basisdemokratische Element macht die Grünen auch stark. Meine Bewerbung ist fürs Erste ein Angebot. Was dann passiert, werden wir am 16. März sehen. Bis dahin gilt es, mit der grünen Basis zu reden und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten.

Wie wollen Sie Skeptiker überzeugen?

Ich kann Skeptiker nur mit dem überzeugen, wovon ich selbst überzeugt bin. Meine Werte sind urgrün. Deshalb denke ich, dass der Großteil der Grünen mit mir absolut einverstanden ist. Da geht es um nachhaltige Landwirtschaft und eine Ernährungswende. Wir wollen alle keine giftigen Pestizide und Zusatzstoffe in unserem Essen. Ernährung hat aber auch mit der Klimaerwärmung zu tun. Gesunde Böden, Erosion, Wasserschutz gehören auch dazu. Wenn wir so weitermachen, werden unsere Bauern von einer Agroindustrie praktisch ruiniert. Das System der Agrarförderungen ist in erster Linie kein Instrument für kleinbäuerliche Familienstrukturen, die die Vielfalt schützen und befördern, sondern eher das Gegenteil: Ein Instrument der agroindustriellen Strukturen, das eher Konzerne, den Welthandel und das Exportgeschäft im Mittelpunkt hat.