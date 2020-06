Für Österreichs Fleischtiger zählt vor allem der Preis

Es klingt skurril. Österreich könnte sich zu 100 Prozent selbst mit Schweinefleisch versorgen, hat im Vorjahr laut Statistik aber dennoch 110.000 Tonnen allein aus Deutschland importiert. Auch von der Firma Tönnies, die jetzt aufgrund der Arbeitsbedingungen in ihren Werken am Pranger steht.

Die Österreicher gehören zu den größten Fleischtigern in Europa (siehe Grafik). Allen Lippenbekenntnissen zum Trotz, entscheidet bei vielen letztlich der Preis darüber, was im Einkaufswagerl und auf dem Teller landet. Ob beim Supermarkt-Manager, Wirt, Fleischverarbeiter oder Konsument. Letztlich sind alle „Groscherlklauber“. So sind in der Industrie oft ein, zwei Cent Preisunterschied pro Kilo ausschlaggebend dafür, was in die Wurst kommt.