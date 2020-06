"Ich habe das Klimavolksbegehren schon unterschrieben"

Wir treffsicher sind diese Angaben?

Diese Erst-Schätzungen weichen nur fünf bis zehn Prozent von der endgültigen Schadenssumme ab.

Sie warnen seit Jahren davor, dass unser Land zubetoniert und zu-asphaltiert wird. Das regt dann die Wirtschaft auf. Aber eigentlich müssten Sie doch die Bürgermeister kritisieren, oder?

Der Bodenverbrauch ist für mich das brennendste Problem, das wir im Land haben. Täglich werden 13 Hektar neu versiegelt. Obwohl die Politik schon seit dem Regierungsprogramm von 2002 die tägliche Versiegelung auf 2,5 Hektar begrenzen wollte.

Die Bürgermeister….?

Die Gemeinden stehen untereinander im Standortwettbewerb. Das fördert das Kirchturmdenken, weil jede Gemeinde ihr eigenes Einkaufszentrum am Stadtrand haben will. Ich sehe das so: Wir werden die wertvolle Ressource Boden jeden Tag weiterhin in diesem Ausmaß zerstören, wenn wir nicht den Mut haben, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu ändern. Da muss man nichts Neues erfinden. Blicken Sie nur nach Bayern.