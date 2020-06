Auch Tiere mit Charakter kommen auf die Teller

Die Tiere – alte Rassen wie Durroc- oder Turopolje-Schweine oder Pustataler Sprinzen-Rinder, die gängigste Rinderrasse in der Monarchie – leben im Freiland. Sie werden ohne Silage gefüttert und in einem zertifizierten Schlachtraum einen Kilometer entfernt auch geschlachtet. „Wir haben alles in sehr naher Umgebung, dadurch keine Transportwege“, erzählt er.

Den Bedarf für das Gasthaus können sie mit den eigenen Tieren nicht decken; sie kooperieren daher mit drei Bauern in der Umgebung. Sogar einen Fleischhauer, der die Tiere verarbeitet, haben Gunda und Klaus Dutzler angestellt. „Die Bauern und unser Fleischhauer Heinz Schmeissl gehen mit den Tieren so um, wie wir uns das alle vorstellen.“ Das inkludiert, alle Teile des Tieres zu verarbeiten, was dem „Nose to Tail“-Trend entspricht. Daher gibt’s ebenso Würste, Leberknödel, Milzschnitten oder Schmalz.