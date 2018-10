Biofleisch-Pionier Hackl: "Schlachtung kann nie glücklich sein"

Das Buch heißt: „Dürfen Schweine glücklich sein?“ Wie würden Sie denn ein glückliches Schwein beschreiben?

Ich will nicht behaupten, dass Schweine Glücksgefühle haben. Ich weiß das nicht. Aber Glück empfindet man dann, wenn man ausleben darf und kann, was einem von der Natur mitgegeben wurde. Diese ureigensten Bedürfnisse. Ich habe mich damit auseinandergesetzt: Welche Bedürfnisse hat das Schwein? Es ist das Suhlen, Wühlen in der Erde, das Zupfen von Gräsern, das Essen von Würmern und Schnecken, das Laufen, das Galoppieren können. Ja, ein Schwein kann galoppieren, das weiß man ja gar nicht. Es ist wichtig, dass Mütter vor der Geburt ein Geburtsnest bauen können – das sagen ihre Hormone. Wenn sie das bauen, geht es dem Schwein gut, dann ist auch die Geburt gut. In dem Moment, wo das Schwein all das ausleben darf, ist es zufrieden. Diese Zufriedenheit ist für mich gleichgestellt mit Glücksgefühl.

Letztendlich auch eine Frage des Preises, oder?

Ja. Wenn man mit Menschen darüber spricht, sagen zwar eh alle, dass ein Schwein glücklich sein darf – und fügen hinzu: Aber wenn es nicht zu teuer kommt. Das ist das, was ich kritisiere: Es geht immer darum, was Fleisch maximal kosten darf. Aber auf das Glücksgefühl oder die Zufriedenheit der Tiere hat nie jemand geschaut.

Wir würden Sie den Charakter Ihrer Schweine beschreiben?

Grundsätzlich sind Schweine sehr neugierige und interessierte Tiere. Sie sind vorsichtig, soziale Kontakte sind wichtig, aber es ist nicht so, dass sie enge Freundschaften zu einem anderen Schwein schließen. Die sind immer in der Rotte untereinander und gleichwertig. Freundschaften oder Ehebeziehungen gibt es überhaupt nicht. Schweine sind sehr hormonell gesteuert. Man sagt ihnen eine hohe Intelligenz nach, aber weit vor der Intelligenz ist die Steuerung über die Hormone. Mit meinen ersten Schweinen hatte ich einen engen sozialen Kontakt. Die waren wie Hunde. Ich habe mit denen Stunden verbracht, um zu lernen, was sie tun und was sie brauchen. Ich konnte neben der Amanda ihre Ferkel kastrieren, das wäre undenkbar jetzt. Die hatte ein großes Vertrauen zu mir.

Ihre ganzjährige Freilandhaltung war sehr umstritten, viele meinten, das ginge gar nicht.

Das haben wir widerlegt, seit 15 Jahren halten wir unsere Sonnenschweine im Freiland. Damals hieß es, nur Mangalitza/Wollschweine halten das aus, weil die so viel Fett haben. Da frieren sie nicht im Winter. Aber Fett zu verkaufen ist schwierig. Daher habe ich nach anderen Rassen gesucht, die tolles Fleisch und viel intramuskuläres Fett haben – ich nenne meine Kreuzung Sonnenschweine. Im ersten Jahr habe ich dann geschaut, ob das stimmt, was die Leute sagen – dass die Ferkel im Winter erfrieren werden, dass der Fuchs die Ferkel holen wird etc. Ich habe das nie geglaubt. Die Schweine haben noch Urinstinkte, deshalb war ich überzeugt, dass das funktioniert. Das hat sich dann auch im ersten Winter gezeigt. Die Tiere haben sich darauf eingestellt – haben sich bei Kälte zusammengekuschelt. Die Kälte ist weniger das Problem als die Hitze, weil Schweine nicht schwitzen können.

In Ihrem Buch kritisieren Sie die EU-Agrarpolitik. Fleisch sei zu billig. Was wäre da Ihre Vision?

Ich würde mir wünschen, dass wir in Österreich keine Masse produzieren, um nach China zu exportieren. Sondern, dass wir die Energie dafür aufwenden, um der Feinkostladen Europas zu sein. Wir hätten das Potenzial dafür. Wir sollten uns nicht an den Großen orientieren. Fleisch sollte außerdem generell teurer werden, damit würde auch der Konsum sinken. Das würde uns allen gut tun, den Menschen, der Welt.

Was sagen Sie zu Menschen, die sich teures Fleisch einfach nicht leisten können?

Ich verstehe diese Situation, ich habe auch drei Kinder und bin Bauer. Aber das Argument „Es muss so billig sein, sonst kann man sich das nicht leisten“ zählt für mich nicht. Es ist nichts, was wir so dringend haben müssen. Wir können auch ohne Fleisch leben, natürlich ist es schwieriger, denn Fleisch ist schneller angebraten als etwa ein Strudel gemacht. Aber Gegenfrage: Was kann jetzt das Schwein dafür? Fleisch muss die Beilage am Teller sein.

Sie sagen, dass man mit dem Fleisch auch eine Form von Energie zu sich nimmt, abhängig von der Art der Haltung, Schlachtung...

Fleisch soll uns gut tun, es soll Kraft spenden und eine gewisse Form von Zufriedenheit geben. Schlechtes Fleisch ist keine Rechtfertigung, dass man dafür ein Tier tötet. Es ist in der Haltung eine Katastrophe ebenso wie in der Schlachtung und auch in der Verarbeitung. Warum soll ich das essen?

Essen Sie also nur Ihr eigenes Fleisch?

Wenn ich ein Biofleisch bei einem Freund bekomme, wo ich weiß, das ist glücklich gewachsen, esse ich das schon. Aber wenn ich mit meiner Frau auf Urlaub fahre, nehme ich keinen Schinken zum Frühstück. Da esse ich lieber Butter und Käse.

Über Labonca

Der Begriff „Labonca“ wurde aus der altslawischen Bezeichnung der Lafnitz – „die Weißglänzende“ – abgeleitet. Er ist einer der ältesten Grenzflüsse Europas, die Feuchtwiesen, Gebüschzeilen und Fluss-Mäander dieses Tales sind ein Synonym für den Labonca Biohof. Dor gibt es auch eine eigene Labonca-Fleischerei mit Salami-Werkstatt, Kaltrauchselch Warmfleischverarbeitung. Es wird auf unverfälschte, traditionelle Produktionsmethoden gesetzt. Die Produkte enthalten ausschließlich Labonca-Fleisch, natürliche und biologische Einzelgewürze, Salz und Wasser und sind frei von künstlichen Geschmacksverstärkern, Citraten und Phosphaten. Es gibt kommentierte Hofführungen - einzeln oder für Gruppen, mit Besuch des Verkaufslokals und der Weiden. Info: www.labonca.at