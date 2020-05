Hoher Preis fürs Billig-Fleisch: Corona in deutschen Schlachthöfen

Seit vielen Jahren bedienen sich Platzhirschen wie „Tönnies“ oder „ Westfleisch“ billiger Arbeitskräfte aus Osteuropa, meist aus Rumänien oder Bulgarien. Richtig begonnen hat es ab 2004 mit der EU-Osterweiterung, erklärt Bohl. „Die Betriebe haben verstärkt auf Menschen gesetzt, die diese harte Arbeit für weniger Lohn machen, als deutsche Beschäftigte – auch aus der Not heraus, weil sie so ihre Familien unterstützen können oder müssen.“ Für sie wäre selbst der deutsche Mindestlohn von 9,35 Euro ein guter Verdienst, die Bedingungen sind es aber nicht.

Angestellt sind sie allerdings nicht bei den deutschen Betrieben selbst, sondern bei externen Firmen – meist aus ihren Herkunftsländern –, die ihnen für Wochen oder Monate Zeitverträge geben. Darin wird etwa die Zahl der zu schlachtenden Tiere oder Gewichtstonnen an zu zerlegenden Tieren zu einem bestimmten Preis geregelt. Der Schlachthofbetreiber übernimmt rechtlich keine Verantwortung für den Arbeitsschutz. Ebenso wenig für die Unterkunft der Arbeiter, die von den Fremd- bzw. Subunternehmen organisiert wird.

Massenunterkünfte, wenig Chance auf Abstand

Dabei handelt es sich meist um leere Kasernen oder alte Bürogebäude, wo sie auf engem Raum wohnen – die 200 Euro für ein Bett werden ihnen oft vom Lohn abgezogen, berichtet Bohl. Er kennt „diese Behausungen“, die hygienischen Verhältnisse und weiß, dass es schwer ist, Abstand zu halten. „Ein so ausgefuchstes und durch-industrialisiertes System der massenhaften Unterbringung gibt es meines Wissens in anderen Ländern noch nicht.“ Und genau damit hat die Branche jetzt zu kämpfen. Denn es geht der Verdacht um, dass sich die Menschen in den Unterkünften oder in Bussen auf dem Weg in den Betrieb angesteckt haben.

So sieht es der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU). Nordrhein-Westfalen will 200.000 Beschäftigte in den Betrieben auf das Virus testen lassen. Nicht nur bei „ Westfleisch“ soll es Infizierte geben. Laumann verlangt ein umfassendes Hygienekonzept von den Betrieben. „Wir können nicht so tun, als wenn wir nicht wüssten, dass wir es in der Arbeits- und Unterbringungssituation der osteuropäischen Werkvertragsarbeitnehmer in der Fleischindustrie oft mit prekären Verhältnissen zu tun haben.“

Branche wehrt sich: „Nicht mehr wettbewerbsfähig“

In der Branche selbst will man das so nicht stehen lassen. Die Hauptgeschäftsführerin des Verbands der Deutschen Fleischwirtschaft, Heike Harstick, warnte via Süddeutsche Zeitung: „Es gibt keine schnelle und einfache Lösung.“ Wenn etwa die Einzelunterbringung von Mitarbeitern vorgeschrieben und damit höhere Wohnungsmieten verursacht würden, seien viele Betriebe nicht mehr wettbewerbsfähig, heißt es.